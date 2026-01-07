https://ria.ru/20260107/kravtsov-2066712478.html
Глава Минпросвещения исполнил мечту мальчика стать водителем автобуса
общество
россия
белгород
сергей кравцов
новый год
елка желаний
россия
белгород
общество, россия, белгород, сергей кравцов, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Белгород, Сергей Кравцов, Новый год, Елка желаний
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Никиты Лахтина из Белгорода, желающего побывать в роли водителя автобуса, сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчик любит автобусы и давно мечтает попробовать себя в роли водителя этого транспорта. Желание ребенка исполнили на предприятии по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам – АО "Единая транспортная компания". Также Никите провели экскурсию.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.