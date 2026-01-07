Глава Минпросвещения исполнил мечту мальчика стать водителем автобуса

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Никиты Лахтина из Белгорода, желающего побывать в роли водителя автобуса, сообщили в пресс-службе правительства.

Мальчик любит автобусы и давно мечтает попробовать себя в роли водителя этого транспорта. Желание ребенка исполнили на предприятии по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам – АО "Единая транспортная компания". Также Никите провели экскурсию.