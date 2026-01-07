Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/koshta-2066804636.html
В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии
В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии - РИА Новости, 07.01.2026
В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии
Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне заявлений из США заявил, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии или Дании. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:49:00+03:00
2026-01-07T22:49:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260107/opros-2066800797.html
https://ria.ru/20260107/grenlandiya-2066793546.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, европейский совет, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет, Ларс Лёкке Расмуссен
В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии

Кошта: ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии или Дании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне заявлений из США заявил, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии или Дании.
"Что касается Гренландии, позвольте мне заявить: Гренландия принадлежит ее народу. Ничто не может решаться в отношении Дании или Гренландии без Гренландии и без гренландцев. Они пользуются полной поддержкой и солидарностью со стороны ЕС", - сказал он в ходе выступления на Кипре.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Опрос показал отношение американцев к присоединению Гренландии к США
Вчера, 21:55
Кошта добавил, что Европейская комиссия не может мириться с нарушениями международного права.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белом доме рассказали, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 20:22
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский советЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала