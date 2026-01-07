В ЕС заявили, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне заявлений из США заявил, что ни одна третья сторона не может решать будущее Гренландии или Дании.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.