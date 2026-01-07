Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине - это фундамент существования и нахождения у власти ряда европейских лидеров, такое мнение выразил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.