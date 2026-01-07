Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС
21:57 07.01.2026 (обновлено: 23:09 07.01.2026)
Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС
Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС - РИА Новости, 07.01.2026
Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС
Конфликт на Украине - это фундамент существования и нахождения у власти ряда европейских лидеров, такое мнение выразил РИА Новости военно-политический аналитик, РИА Новости, 07.01.2026
в мире, украина, россия, евросоюз
Эксперт назвал конфликт на Украине фундаментом существования лидеров ЕС

Тиханский назвал конфликт на Украине фундаментом существования ряда лидеров ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине - это фундамент существования и нахождения у власти ряда европейских лидеров, такое мнение выразил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
"Европа находится перед политической дилеммой - или победа на Украине, или политическое фиаско на всем политическом поле континента. Война на Украине - это фундамент их существования и нахождения у власти. "Парижская декларация" попросту нивелирует все уже достигнутые договоренности России и США. Получаются параллельные переговоры РФ-США и США-Украина, которые не только не пересекаются, но и противоречат друг другу. Поэтому Москва неоднократно заявляла о целях СВО и решимости России их добиться", - отметил эксперт.
По его словам, по гарантиям безопасности Украине американская делегация ничего не подписала.
"Соответственно Вашингтон надеется в чем-то убедить российскую сторону. Следует отметить, что по результатам этого саммита "желающих" подписаны так называемые "протоколы о намерениях" не обязывающие к конкретным шагам… Европейским лидерам придется убедить свои парламенты, многие из которых просто парализованы сложившимся политическим тупиком", - отметил собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала