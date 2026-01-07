Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости . Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание "Страна.ua".

"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", — сказал он.