Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 07.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание "Страна.ua".
1920
1920
true
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что конфликт может быть завершен в течение полугода

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание "Страна.ua".
Глава киевского режима рассказал об этом во время своей речи на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Власти ЕС провели встречу с Зеленским и обсудили вступление Украины в союз
Вчера, 21:20
"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", — сказал он.
Издание подчеркнуло, что председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года.
Зеленский также заявил, что переговоры с Европой и США достигли "нового рубежа".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКипрРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСтрана.uaЕвросоюзООНМирный план США по Украине
 
 
