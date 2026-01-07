https://ria.ru/20260107/konflikt-2066798532.html
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:26:00+03:00
2026-01-07T21:26:00+03:00
2026-01-07T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кипр
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066790865_109:0:2645:1426_1920x0_80_0_0_4ce58b06a456decd0a0e66633b7cb2bb.jpg
https://ria.ru/20260107/es-2066798237.html
https://ria.ru/20260107/trebovanie-2066756847.html
украина
кипр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066790865_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_963099a9295c67f1ba359929d162d76f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кипр, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, василий небензя, страна.ua, евросоюз, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кипр, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Страна.ua, Евросоюз, ООН, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский заявил, что конфликт может быть завершен в течение полугода