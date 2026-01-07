Петро назвал обвинения со стороны Трампа следствием "старческого разума"

МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро назвал обвинения в наркоторговле со стороны лидера США Дональда Трампа отражением "старческого разума" и назвал его правительство "жадными людьми вне закона".
Колумбийский лидер добавил, что народ США должен нести ответственность перед человечеством за выбор в пользу ископаемого топлива, который "ведет к вымиранию" всех без исключения народов.
"Те, кто голосовал за Трампа и любит его союзников - олигархический клуб, - должны понимать: они проголосовали за жадных людей вне закона. Это всё равно что выбрать президентом золотоискателей и стрелков из пустынь Дикого Запада", - заключил Петро.
В другом сообщении колумбийский лидер прокомментировал изменения в формулировках министерства юстиции США, согласно которым так называемый "Картель Солнц", причастность к которому вменяли захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, являлся не действительной организацией, а неким собирательным образом преступников во власти.
"Если всё действительно так, то почему меня и мою семью включили в список OFAC? Разве не я, по их версии, был подставным лицом Мадуро в наркобизнесе? Меня держат в списке OFAC, чтобы я подчинялся президенту Трампу. Но в Колумбии нет ни королей, ни вице-королей. Мы не чья-то колония и не принимаем "монархов", приказывающих нам молчать. Высказывать мнение - это свобода, молчание - рабство, говорил светловолосый американец,", - написал Петро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Согласно заявлениям Гаваны и Каракаса, в результате нападения погибли по меньшей мере 32 кубинских солдата, служивших в Венесуэле, а также неустановленное пока число гражданских лиц.
После проведения этой операции Трамп назвал Колумбию "очень больной страной", обвинил Петро в производстве и продаже кокаина Соединённым Штатам и допустил возможность аналогичной военной операции против Боготы.