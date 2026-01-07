Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР: операция США в Венесуэле угрожает стабильности цепочек поставок
11:13 07.01.2026 (обновлено: 11:20 07.01.2026)
МИД КНР: операция США в Венесуэле угрожает стабильности цепочек поставок
в мире, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, мао нин, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Мао Нин, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле. Архивное фото
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Военная операция США в отношении Венесуэлы поставила под угрозу стабильность глобальной цепочки поставок и экономическую ситуацию в латиноамериканской стране, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, ранее сообщил что, США потребовали от Венесуэлы "согласиться" на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке
Вчера, 11:17
"Наглое применение силы против Венесуэлы серьезно повлияло на экономический и социальный порядок Венесуэлы и угрожает стабильности глобальной цепочки поставок, Китай это решительно осудил", - сказала Мао Нин.
Дипломат, отвечая на вопрос о том, как Пекин планирует защищать свои энергетические интересы в Венесуэле, подчеркнула, что сотрудничество между Китаем и Венесуэлой - это сотрудничество между суверенными государствами, защищенное международным правом и законами обеих стран.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
 
В миреВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроМао НинДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
