МИД КНР: операция США в Венесуэле угрожает стабильности цепочек поставок

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Военная операция США в отношении Венесуэлы поставила под угрозу стабильность глобальной цепочки поставок и экономическую ситуацию в латиноамериканской стране, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.