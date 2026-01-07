https://ria.ru/20260107/kirill-2066726005.html
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
Запад ополчился на Россию, потому что она представляет ему цивилизационную альтернативу, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:53:00+03:00
2026-01-07T11:53:00+03:00
2026-01-07T11:53:00+03:00
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135579/66/1355796623_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_94e3ffb89760b76a72446c6caa26b860.jpg
https://ria.ru/20260106/patriarkh-2066614269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135579/66/1355796623_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_b75b6adefa79629a7441ea6d6d55a337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
Патриарх Кирилл: Россия представляет цивилизационную альтернативу Западу