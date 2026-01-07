Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России - РИА Новости, 07.01.2026
11:53 07.01.2026
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России
Запад ополчился на Россию, потому что она представляет ему цивилизационную альтернативу, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью РИА Новости, 07.01.2026
2026
Новости
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России

Патриарх Кирилл: Россия представляет цивилизационную альтернативу Западу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Запад ополчился на Россию, потому что она представляет ему цивилизационную альтернативу, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"Если фундаментальных противоречий нет ни в государственном устройстве, ни в идеологических основах политики, то в чем же дело? Почему же "многие ополчишася на нас"? Этот вопрос я себе задал в свое время и вот к каким выводам пришел. Всё неслучайно, потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Мы предлагаем ценности, от которых Запад отказался и отказывается. Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе", – сказал он в интервью.

Это происходит не так, как было в Советском Союзе, однако вера выносится за поля общественной жизни, считает патриарх.
"Наша страна является сегодня защитником традиционных ценностей, касающихся человеческой личности. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом "права человека", но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности", – заключил он.

