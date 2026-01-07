https://ria.ru/20260107/kirill-2066688445.html
Патриарх Кирилл рассказал, как Бог присутствует в жизни
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после рождественской литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
"Чтобы у человека оставалась сила и возможность выстраивать свою жизнь в соответствии с тем законом, который Бог дал, Он и послал Сына Своего… В этом освобождении человека не только от первородного греха, но и от тех ошибок и грехов, которые могут действительно погубить человека не только в этой жизни, но в жизни вечной, и есть присутствие Бога в нашей жизни. А если говорить о больших масштабах, то присутствие Господа в нашей истории", - сказал патриарх в проповеди.
Русская православная церковь
отмечает Рождество 7 января. Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил РИА Новости, что в рождественскую ночь в Москве
будут открыты 534 храма и монастыря, ожидается, что рождественские богослужения посетят около миллиона человек.