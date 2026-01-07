https://ria.ru/20260107/kiev-2066803030.html
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ
Мужчина в Киеве серьезно пострадал, пролетев пять этажей на неисправном лифте в бизнес-центре, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:23:00+03:00
2026-01-07T22:23:00+03:00
2026-01-07T22:23:00+03:00
киев
в мире
украина
киев
украина
киев, в мире, украина
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на неисправном лифте