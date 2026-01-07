Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ
22:23 07.01.2026
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ
Мужчина в Киеве серьезно пострадал, пролетев пять этажей на неисправном лифте в бизнес-центре, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2026
киев
в мире
украина
киев
украина
киев, в мире, украина
В Киеве мужчина пострадал, пролетев пять этажей на лифте, сообщают СМИ

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчина в Киеве серьезно пострадал, пролетев пять этажей на неисправном лифте в бизнес-центре, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В столичном бизнес-центре "Гулливер" оборвался лифт с мужчиной. Лифт пролетел пять этажей, после чего остановился. Мужчина серьезно пострадал, его забрала скорая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ребёнок провалился в шахту лифта в Воронеже - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта
10 ноября 2025, 12:14
 
