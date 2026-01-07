Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера
17:07 07.01.2026 (обновлено: 23:59 07.01.2026)
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера...
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера

Хегсет: блокада подсанкционной венесуэльской нефти остается в силе по всему миру

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.
Ранее в среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима.
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом
Вчера, 16:11
"Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира", — написал Хегсет в соцсети X.
Во вторник МИД России сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД России.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера
Вчера, 16:52
 
В миреСеверная АтлантикаМинистерство обороны СШАСШАРоссияМоскваПит ХегсетНАТО
 
 
