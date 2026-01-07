Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.
Ранее в среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима.
"Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира", — написал Хегсет в соцсети X.
Во вторник МИД России сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД России.