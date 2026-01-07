Рейтинг@Mail.ru
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском" - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/katok-2066739179.html
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском" - РИА Новости, 07.01.2026
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра.
2026-01-07T13:23:00+03:00
2026-01-07T13:23:00+03:00
видео
россия
новый год
музей-заповедник "коломенское"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066736734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12e2a70a7a62b86ef79422f8572f1064.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра. Необычный маршрут украшен подсветкой и гирляндами. Здесь установили несколько ярких новогодних фотозон, большую елку и много павильонов. Кататься вдоль Москвы-реки можно и в плюсовую погоду.
2026-01-07T13:23
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066736734_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23b71c396cd7f6384d486ac8949ce1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, россия, новый год, музей-заповедник "коломенское", видео
Видео, Россия, Новый год, Музей-заповедник "Коломенское"
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра.
2026-01-07T13:23
true
PT1M46S

Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра.
Необычный маршрут украшен подсветкой и гирляндами. Здесь установили несколько ярких новогодних фотозон, большую елку и много павильонов. Кататься вдоль Москвы-реки можно и в плюсовую погоду.
 
ВидеоРоссияНовый годМузей-заповедник "Коломенское"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала