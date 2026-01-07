https://ria.ru/20260107/kadyrov-2066784932.html
Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил
православных христиан с Рождеством Христовым.
"Поздравляю православных христиан России
с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!" - написал Кадыров
в своем Telegram-канале.
Рождество напоминает о вечных ценностях: милосердии, любви к ближнему, взаимном уважении и стремлении к миру, отметил глава республики. Эти духовные ориентиры во все времена укрепляли общество и помогали сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной России, заявил Кадыров.
"Для всех мусульман Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) - занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими", - отметил глава региона.