Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная рыбная станция)
Религия
 
19:11 07.01.2026
Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым - РИА Новости, 07.01.2026
Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:11:00+03:00
2026-01-07T19:11:00+03:00
религия
россия
рамзан кадыров
рождество христово
россия, рамзан кадыров, рождество христово
Религия, Россия, Рамзан Кадыров, Рождество Христово

Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
"Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рождество напоминает о вечных ценностях: милосердии, любви к ближнему, взаимном уважении и стремлении к миру, отметил глава республики. Эти духовные ориентиры во все времена укрепляли общество и помогали сохранять единство многонациональной и многоконфессиональной России, заявил Кадыров.
"Для всех мусульман Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) - занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими", - отметил глава региона.
07.01.2026
Родом из детства: в России празднуют Рождество
Вчера, 08:00
 
Религия Россия Рамзан Кадыров Рождество Христово
 
 
