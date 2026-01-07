В Йемене при ударах арабской коалиции погибли 20 человек, сообщил источник

«

"Самолеты коалиции нанесли около 12 авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф в провинции Эд-Дали. На машинах перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандно доставленные из временной столицы Адена. В результате авиаударов погибли 20 человек, включая женщин и детей", - отметил источник.