В Йемене при ударах арабской коалиции погибли 20 человек, сообщил источник

КАИР, 7 янв - РИА Новости. Жертвами ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по силам Южного переходного совета в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена стали 20 человек, сообщил в среду РИА Новости источник во властных структурах провинции.
"Самолеты коалиции нанесли около 12 авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф в провинции Эд-Дали. На машинах перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандно доставленные из временной столицы Адена. В результате авиаударов погибли 20 человек, включая женщин и детей", - отметил источник.
Официальный представитель арабской коалиции по поддержке международно признанных властей Йемена Турки аль-Малики сообщил в социальной сети Х, что силы коалиции ранним утром в среду в координации с правительством Йемена "нанесли ограниченные превентивные удары по позициям сил Южного переходного совета в провинции Эд-Дали, чтобы предотвратить военные действия, направленные на эскалацию конфликта и угрозу безопасности и стабильности".
По словам аль-Малики, лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди около полуночи мобилизовал крупные силы, которые имели бронетехнику, тяжелое, легкое вооружение и боеприпасы, из военных лагерей Хадид и ас-Сульбан в направлении провинции Эд-Дали.
Он призвал жителей держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали и избегать скопления военной техники в целях собственной безопасности.