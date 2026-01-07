https://ria.ru/20260107/jascheritsy-2066749383.html
В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы
В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы - РИА Новости, 07.01.2026
В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы
Редкие гигантские рогатые ящерицы родились в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:45:00+03:00
2026-01-07T14:45:00+03:00
2026-01-07T14:45:00+03:00
хорошие новости
общество
мексика
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066748467_0:389:960:929_1920x0_80_0_0_c1cf744e6cffad517933697569ddb960.jpg
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066748467_0:299:960:1019_1920x0_80_0_0_c5faed32f39d4389fa2ad448948128b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мексика, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Мексика, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы
В Московском зоопарке появились на свет редкие гигантские рогатые ящерицы