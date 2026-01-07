В Японии произошло тридцать три подземных толчка

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Тридцать три подземных толчка произошли в районе японской префектуры Симанэ, где во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического агентства Японии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японской префектуре Симанэ во вторник в 10.18 местного времени (04.18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии . Пострадали девять человек.

Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5,1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2,8.