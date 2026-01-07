Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло тридцать три подземных толчка - РИА Новости, 07.01.2026
08:21 07.01.2026
В Японии произошло тридцать три подземных толчка
В Японии произошло тридцать три подземных толчка
Тридцать три подземных толчка произошли в районе японской префектуры Симанэ, где во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, подсчитало РИА... РИА Новости, 07.01.2026
2026
в мире, симанэ, япония
В мире, Симанэ, Япония
В Японии произошло тридцать три подземных толчка

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Тридцать три подземных толчка произошли в районе японской префектуры Симанэ, где во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического агентства Японии.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японской префектуре Симанэ во вторник в 10.18 местного времени (04.18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.
Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5,1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2,8.
После землетрясения во вторник метеорологи предупреждали, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
