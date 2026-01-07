В Приморье начали проверку из-за видео с издевательствами над школьником

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Школьники издевались над сверстником в Лучегорске Приморского края, прокуратура проводит проверку, участники конфликта поставлены на учёт, Школьники издевались над сверстником в Лучегорске Приморского края, прокуратура проводит проверку, участники конфликта поставлены на учёт, сообщает региональная прокуратура.

В соцсетях распространилось видео, на котором школьника просят публично извиниться. На видео присутствует ребёнок, который периодически бьет рукой по лицу школьника, стоящего на коленях. Судя по звуку на видео, над мальчиком издевались двое.

« "Прокуратура проводит проверку по факту противоправных действий в отношении ученика одной из школ Лучегорска. В социальных сетях появилась информация о том, что в ноябре 2025 года ученик одной из школ Лучегорска подвергся физическому насилию", - говорится в сообщении.

Личности нападавших на школьника установлены. Подростков поставили на профилактический учет за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ), их родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики, в том числе действия должностных лиц образовательного учреждения, своевременность их реагирования на конфликтные ситуации, принятые меры по предотвращению инцидента и организацию воспитательной работы в школе.

Как сообщили в УМВД России по региону, от местной жительницы поступило заявление, что около школы №4 два школьника причинили физическую боль ее сыну и унизили его. Участниками инцидента оказались двое 13-летних жителей Лучегорска.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесла законным представителям несовершеннолетних постановления о назначении административных штрафов.

В МОБУ СОШ №4, где произошёл инцидент, проведены профилактические беседы с учащимися о недопустимости подобного поведения.