Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности, следует из заявления итальянского правительства.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины.
"Мелони вновь подтвердила несколько основных принципов позиции итальянского правительства в вопросе гарантий, в частности, исключение размещения итальянских войск на земле", - говорится в заявлении на сайте итальянского правительства.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.