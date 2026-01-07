Рейтинг@Mail.ru
Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 07.01.2026 (обновлено: 12:55 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/italiya-2066732767.html
Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони
Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони - РИА Новости, 07.01.2026
Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности, РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:37:00+03:00
2026-01-07T12:55:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
джорджа мелони
дональд трамп
стив уиткофф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg
https://ria.ru/20260106/voyska-2066664433.html
https://ria.ru/20260106/zder-2066653163.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_327:0:2940:1960_1920x0_80_0_0_b965bad207b12e269902444eceecb10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, джорджа мелони, дональд трамп, стив уиткофф, оон, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН, НАТО
Италия не намерена отправлять войска на Украину, заявила Мелони

Мелони: Италия не намерена отправлять войска на Украину

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности, следует из заявления итальянского правительства.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину
6 января, 21:40
"Мелони вновь подтвердила несколько основных принципов позиции итальянского правительства в вопросе гарантий, в частности, исключение размещения итальянских войск на земле", - говорится в заявлении на сайте итальянского правительства.
Издание Stampa со ссылкой на близкие к Мелони источники пишет, что Италия может поддержать подобную инициативу лишь при условии направления военных на Украину под эгидой ООН.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину
6 января, 19:22
 
В миреУкраинаКиевРоссияДжорджа МелониДональд ТрампСтив УиткоффООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала