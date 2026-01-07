"Выглядит смехотворно": в Италии набросились на Мелони из-за России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Двойные стандарты премьера Италии Джорджи Мелони в отношении России просто абсурдны и делают ее худшим руководителем страны в истории, заявил политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Джорджа Мелони думает, что если Россия имеет НАТО у своих границ, которая находится в трех секундах подлетах от Кремля, то нет никаких проблем. В этом случае это определенно агрессия со стороны Москвы. Но если США отправляются бомбить суверенную страну и похищать ее президента вместе с женой, то это уже законная самооборона, даже если нет ни единого доказательства. Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны", — написал он.
Ранее итальянское правительство фактически поддержало операцию США в Каракасе. В совете министров отметили, что считают законным оборонительное вмешательство как способ противодействия гибридным атакам на свою безопасность, например, в случае с государственными структурами, которые подпитывают и способствуют наркоторговле.
Россия, в свою очередь, выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.