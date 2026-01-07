Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ispaniya-2066755359.html
Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы
Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы - РИА Новости, 07.01.2026
Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы
Природные ресурсы Венесуэлы - неотъемлемая часть суверенитета государства, они принадлежат его народу, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:22:00+03:00
2026-01-07T15:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
хосе мануэль альбарес
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/20/1557292046_0:268:3083:2002_1920x0_80_0_0_1eeacc2500e77547c1fb0d36dbba50c8.jpg
https://ria.ru/20260107/mid-2066718580.html
https://ria.ru/20260105/ispanija-2066464472.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/20/1557292046_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_4532b1de967e8f4850c2b73a9a847aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, хосе мануэль альбарес, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Хосе Мануэль Альбарес, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы

Глава МИД Испании Альбарес: природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Природные ресурсы Венесуэлы - неотъемлемая часть суверенитета государства, они принадлежат его народу, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Что касается нефти и природных ресурсов, я хотел бы напомнить, что природные ресурсы являются частью суверенитета государства. Следовательно, их разработка - один из важнейших атрибутов государственного суверенитета. Природные ресурсы Венесуэлы принадлежат венесуэльскому народу", - заявил Альбарес в интервью радиостанции RNE.
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МИД Китая назвал Венесуэлу государством с полным суверенитетом
Вчера, 10:57
Испанский министр иностранных дел также подтвердил готовность страны выступить мостом для содействия урегулированию кризиса и при необходимости облегчить посредничество при условии, что стороны сочтут это полезным. Мадрид, по его словам, выступает за широкий диалог между правительством и оппозицией, мирные и демократические решения, отвергая любые силовые сценарии и внешнее вмешательство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
События в Венесуэле создают опасный прецедент, считает глава МИД Испании
5 января, 13:43
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроХосе Мануэль АльбаресСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала