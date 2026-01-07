Глава МИД Испании назвал природные ресурсы частью суверенитета Венесуэлы

МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Природные ресурсы Венесуэлы - неотъемлемая часть суверенитета государства, они принадлежат его народу, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Что касается нефти и природных ресурсов, я хотел бы напомнить, что природные ресурсы являются частью суверенитета государства. Следовательно, их разработка - один из важнейших атрибутов государственного суверенитета. Природные ресурсы Венесуэлы принадлежат венесуэльскому народу", - заявил Альбарес в интервью радиостанции RNE.
Испанский министр иностранных дел также подтвердил готовность страны выступить мостом для содействия урегулированию кризиса и при необходимости облегчить посредничество при условии, что стороны сочтут это полезным. Мадрид, по его словам, выступает за широкий диалог между правительством и оппозицией, мирные и демократические решения, отвергая любые силовые сценарии и внешнее вмешательство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.