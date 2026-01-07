Рейтинг@Mail.ru
Полиция Испании раскрыла канал поставок спрятанных в мраморе наркотиков - РИА Новости, 07.01.2026
15:20 07.01.2026
Полиция Испании раскрыла канал поставок спрятанных в мраморе наркотиков
Полиция Испании совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США ликвидировала испано-мексиканскую преступную сеть, которая переправляла метамфетамин в... РИА Новости, 07.01.2026
испания, европа, мексика, в мире
Испания, Европа, Мексика, В мире
Полиция Испании раскрыла канал поставок спрятанных в мраморе наркотиков

МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Полиция Испании совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США ликвидировала испано-мексиканскую преступную сеть, которая переправляла метамфетамин в Европу, скрывая наркотики внутри мраморных плит и статуй, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
"Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, действовавшую в Мексике и Испании и занимавшуюся контрабандой метамфетамина, скрытого в мраморных плитах", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате операции была полностью ликвидирована преступная организация, предположительно отвечавшая за крупнейший канал поставок метамфетамина в Европе. Уточняется, что наркотическое вещество ввозилось из Мексики под видом каменных блоков и статуй, предназначенных для легального бизнеса по обработке мрамора.
В рамках операции были задержаны девять человек. Трое из задержанных по решению суда заключены под стражу.
