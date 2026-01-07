В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка

ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще 30 ранены в результате стрельбы участников беспорядков по сотрудникам иранских сил правопорядка в городе Лордеган провинции Чехармехаль и Бахтиярия, расположенной на юго-западе исламской республики, сообщает агентство Fars

"В результате стрельбы возмутителей спокойствия по сотрудникам сил правопорядка в Лордегане погибли два человека, ранены еще тридцать", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, среди протестующих несколько человек были вооружены огнестрельным оружием, в разгар протеста они начали стрельбу в сторону полиции. По информации Fars, в результате действий участников беспорядков также получили повреждения несколько административных зданий.

Власти Ирана ранее сообщали, что признают право населения страны на протест, но при этом подчеркивают необходимость отделять его от беспорядков.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.