Рейтинг@Mail.ru
В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/iran-2066782065.html
В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка
В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка - РИА Новости, 07.01.2026
В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка
Два человека погибли, еще 30 ранены в результате стрельбы участников беспорядков по сотрудникам иранских сил правопорядка в городе Лордеган провинции... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T18:44:00+03:00
2026-01-07T18:44:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_4ae266561758380e366315ea1578abad.jpg
https://ria.ru/20260107/iran-2066701288.html
https://ria.ru/20260105/tramp-2066422831.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_f71e20b107efbdea7a244131d4177ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка

В Иране два человека погибли, 30 ранены при стрельбе по сотрудникам правопорядка

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще 30 ранены в результате стрельбы участников беспорядков по сотрудникам иранских сил правопорядка в городе Лордеган провинции Чехармехаль и Бахтиярия, расположенной на юго-западе исламской республики, сообщает агентство Fars.
"В результате стрельбы возмутителей спокойствия по сотрудникам сил правопорядка в Лордегане погибли два человека, ранены еще тридцать", - говорится в сообщении.
Иранские флаги на фоне Тегерана - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи
Вчера, 07:48
Как отмечает агентство, среди протестующих несколько человек были вооружены огнестрельным оружием, в разгар протеста они начали стрельбу в сторону полиции. По информации Fars, в результате действий участников беспорядков также получили повреждения несколько административных зданий.
Власти Ирана ранее сообщали, что признают право населения страны на протест, но при этом подчеркивают необходимость отделять его от беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп пообещал жестко ответить Ирану в случае жертв во время протестов
5 января, 03:57
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала