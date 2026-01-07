Власти Ирана заявили, что не проявят снисходительность к бунтовщикам

ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Власти Ирана не будут проявлять снисходительность по отношению к "бунтовщикам", заявил глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи на фоне протестов в стране.
"Никаких поблажек и никакой снисходительности по отношению к бунтующим элементам не будет. Неприятель даже не скрывает, что явно поддерживает бунтовщиков. Исходя из этого, мы не принимаем никаких отговорок и извинений от бунтовщиков, их защитников и руководителей", - приводит слова Эжеи гостелерадиокомпания IRIB.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
