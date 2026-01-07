Власти Ирана заявили, что не проявят снисходительность к бунтовщикам

"Никаких поблажек и никакой снисходительности по отношению к бунтующим элементам не будет. Неприятель даже не скрывает, что явно поддерживает бунтовщиков. Исходя из этого, мы не принимаем никаких отговорок и извинений от бунтовщиков, их защитников и руководителей", - приводит слова Эжеи гостелерадиокомпания IRIB.