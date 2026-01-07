МИД Ирана заявил об отсутствии подходящих условий для переговоров с США

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.