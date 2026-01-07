В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Иранские новостные агентства Иранские новостные агентства опровергли сообщения западных СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи на западе страны.

« "Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи и (после. — Прим. ред.) гибели сотрудника безопасности в ходе столкновения с вооруженными лицами, в данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована". Агентство Tasnim

Телеканал Fox News утверждал, что протестующие взяли под контроль Малекшахи и город Абданан в провинции Илам.

Агентство уточнило, что связанные с сепаратистскими группировками нарушители занимались подстрекательством на похоронах двух человек, погибших во время недавних беспорядков. Также злоумышленники напали на банки, уничтожили документацию и оборудование. Они открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка, призывавшим демонстрантов разойтись.

Как передает Mehr, мирное собрание в Абданане , состоявшееся под контролем полиции, продлилось примерно до 19:00 (19:30 мск), после чего его участники начали расходиться. От них отделилась группа из 250-300 человек, которые занялись вандализмом и начали совершать поджоги в разных частях города. Благодаря работе силовиков в Абданане восстановили порядок, ситуация находится под контролем.

Протесты в Иране

В конце декабря в стране начались демонстрации из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в иранской столице и других городах. После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря пост занял Абдольнасер Хеммати.

В нескольких городах протестные акции переросли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.