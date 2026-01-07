Рейтинг@Mail.ru
07:48 07.01.2026 (обновлено: 10:51 07.01.2026)
В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи
в мире, иран, абданан, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Абданан, Тегеран (город), США
В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи

Tasnim и Mehr опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана

© AP PhotoПротест в Иране
Протест в Иране - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo
Протест в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Иранские новостные агентства опровергли сообщения западных СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи на западе страны.
"Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи и (после. — Прим. ред.) гибели сотрудника безопасности в ходе столкновения с вооруженными лицами, в данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована".

Агентство Tasnim
Телеканал Fox News утверждал, что протестующие взяли под контроль Малекшахи и город Абданан в провинции Илам.

Агентство уточнило, что связанные с сепаратистскими группировками нарушители занимались подстрекательством на похоронах двух человек, погибших во время недавних беспорядков. Также злоумышленники напали на банки, уничтожили документацию и оборудование. Они открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка, призывавшим демонстрантов разойтись.
Как передает Mehr, мирное собрание в Абданане, состоявшееся под контролем полиции, продлилось примерно до 19:00 (19:30 мск), после чего его участники начали расходиться. От них отделилась группа из 250-300 человек, которые занялись вандализмом и начали совершать поджоги в разных частях города. Благодаря работе силовиков в Абданане восстановили порядок, ситуация находится под контролем.
Протесты в Иране

В конце декабря в стране начались демонстрации из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в иранской столице и других городах. После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря пост занял Абдольнасер Хеммати.
В нескольких городах протестные акции переросли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость американской валюты составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же на свободном рынке она стоит 1,4 миллиона риалов.
