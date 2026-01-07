В Иране при стрельбе погиб сотрудник сил правопорядка

ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Старший лейтенант сил правопорядка Ирана скончался в провинции Илам, расположенной на западе исламской республики, в результате пулевого ранения, полученного после выстрела протестующего, передает агентство Mehr.
"Старший лейтенант Ахсан Агаджани, сотрудник сил правопорядка… был смертельно ранен пулей протестующего в округе Малекшахи провинции Илам… несмотря на старания врачей, он скончался", - говорится в сообщении.
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
2 января, 00:46
По информации агентства, в результате вооруженного столкновения оказались ранены еще трое сотрудников сил правопорядка.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.