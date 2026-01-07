В Иране при стрельбе погиб сотрудник сил правопорядка

"Старший лейтенант Ахсан Агаджани, сотрудник сил правопорядка… был смертельно ранен пулей протестующего в округе Малекшахи провинции Илам… несмотря на старания врачей, он скончался", - говорится в сообщении.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.