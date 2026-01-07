Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

"С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья - более 2,5 лет", - сообщила аналитик.

При этом Носова отметила, что в крупных городах, где стоимость жилья и размер кредита еще выше, срок еще больше.