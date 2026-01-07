Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ipoteka-2066723389.html
Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке
Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 07.01.2026
Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке
Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:26:00+03:00
2026-01-07T11:26:00+03:00
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769485326_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_63d0cb92a329594ff428aa52b58ed53b.jpg
https://ria.ru/20260105/ipoteka-2066427562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769485326_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_7214fb16e461823bca9cd70968310f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитик рассказала, сколько надо копить на первый взнос по ипотеке

Аналитик Носова: семье из двух человек нужно 3,5 года копить на ипотеку

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья - более 2,5 лет", - сообщила аналитик.
При этом Носова отметила, что в крупных городах, где стоимость жилья и размер кредита еще выше, срок еще больше.
По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в ноябре составил 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Аналитик сравнила аренду жилья и ипотеку с точки зрения выгоды
5 января, 05:03
 
ЭкономикаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала