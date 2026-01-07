Рейтинг@Mail.ru
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:00 07.01.2026
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос
У православных наступило Рождество Христово. Считается, что важнейшее для христиан всего мира событие произошло в Вифлееме. Однако исследователи в последнее... РИА Новости, 07.01.2026
религия
аналитика - религия и мировоззрение
вифлеем
палестина
аналитика - религия и мировоззрение, вифлеем, палестина
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Вифлеем, Палестина
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос

Православные отмечают Рождество Христово

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Рождество Христово. Считается, что важнейшее для христиан всего мира событие произошло в Вифлееме. Однако исследователи в последнее время все чаще подвергают сомнению общепринятую точку зрения. И на то есть весомые основания.

Почему именно здесь?

К концу декабря арабский город Вифлеем не отличить от любого европейского: всюду разноцветные гирлянды, иллюминация; на центральной площади — елка. Традиционно ее устанавливают напротив базилики Рождества. Уже много веков рядом с этим храмом проходит важнейшее праздничное богослужение.
Возвели базилику в первой трети IV века. С тех пор практически не перестраивали и, что самое удивительное, не разрушали. Ни персы, ни монголы, ни турки не посягнули на одну из величайших христианских святынь.
© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкБазилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества
Базилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в медиабанк
Базилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества
А построили церковь по указу царицы Елены — матери римского императора Константина Великого. Только вот непонятно, почему именно здесь. Ведь предание умалчивает о том, кто указал точное расположение пещеры, где родился Иисус. В то же время история поисков места распятия и воскресения Христа хорошо известна.
Именно это и заставило некоторых исследователей усомниться в версии о Вифлееме. Еще в XIX столетии ученые выдвинули иную гипотезу о месте рождения Спасителя. Как ни странно, ее косвенно подтверждает само Священное Писание.

Об этом — ни слова

Из четырех Евангелий только одно — от Луки — подробно повествует о рождении Иисуса. В частности, там четко указано место и время: "В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкХрам Рождества Христова в городе Вифлееме. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
Храм Рождества Христова в городе Вифлееме. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Храм Рождества Христова в городе Вифлееме. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
Речь идет о консуле Публии Квиринии, правившем Палестиной в начале I века. В шестом году он стал первым главой области, только-только примкнувшей к Риму. В таких случаях перво-наперво проводили перепись — для удобства сбора налогов.
"Когда император Август хотел узнать, как велико было число жителей в Римской империи, он приказал произвести личную перепись. Число всех подчиненных Римской империи доходило до 4 101 017 лиц", — свидетельствуют античные хроники.
Римские переписчики считали количество дворов и проживающих в них — так делают и в наши дни. Только вот в Евангелии от Луки указана другая схема: каждый житель должен был прибыть в свой родной город. Так Мария с Иосифом покинули Назарет и прошли почти 200 километров на юг — в Вифлеем.
Некоторые историки считают, что подобное привело бы к настоящему коллапсу на дорогах. Потому и сомневаются насчет места рождения Христа.
CC BY-SA 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Базилика Рождества Христова в Вифлееме
Базилика Рождества Христова в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Stanislav Kozlovskiy /
Базилика Рождества Христова в Вифлееме
Кроме того, Вифлеем ни разу не упоминается в древнейшем Евангелии — от Марка, написанном в середине I века. В нем — лишь намек, что Иисус родом из Назарета. А в посланиях апостола Павла, записанных, как полагают специалисты, до первых Благовествований, вообще ни слова о малой родине Спасителя.

Спутал все карты

Вскользь упоминает о ней апостол Матфей в своем Евангелии, которое, как полагают библеисты, написано в период между Марком и Лукой. О городе в контексте Рождества сообщают и апокрифы — раннехристианские тексты, которые Церковь не включила в канон.
Около десяти лет назад научное сообщенство буквально всколыхнули слова израильского археолога Авирама Ошри о том, что точное место рождения Иисуса найдено. "Это Вифлеем, но другой", — заявил ученый.
Один город с таким названием расположен в исторической области Иудея — именно там, согласно общепринятой версии, появился на свет Христос. Другой же находится в Галилее.
© Raleb Abu Diab, IAAРаскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля
Раскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Raleb Abu Diab, IAA
Раскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля
"Вифлеем Галилейский был очень известен в I веке. Он был совсем рядом с Назаретом", — пишет исследователь.
Именно там археолог обнаружил фундамент византийской церкви. Ее пол был украшен искусной дорогой мозаикой — явный признак особой значимости.
"Как мы знаем из преданий, беременная Мария отправилась с Иосифом на осле, — аргументирует свою точку зрения Ошри. — Дорога из Назарета до Вифлеема Галилейского занимает несколько часов. А до Иудейского — трое суток. К тому же путь был опасным".

Подробно и убедительно

Научное сообщество восприняло новую теорию не без скепсиса. В ответ автор сенсации обвинил коллег "в заговоре": они якобы не хотят, чтобы иссякла золотая жила — многовековая традиция паломничества в Вифлеем Иудейский. На самом же деле доводы критиков вполне научны.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПравославный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии архангелом Гавриилом
Православный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии архангелом Гавриилом - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Православный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии архангелом Гавриилом
Во-первых, найденную археологом в Галилее церковь построили не раньше середины V века. Довольно поздно по меркам региона и тем более — поселения, претендующего на особый статус в христианском мире.
Во-вторых, считают они, царица Елена не просто так выбрала место для строительства базилики Рождества. По-видимому, она прислушалась к рассказам христиан из Палестины — из поколения в поколение они передавали сведения о важнейших точках земной жизни Христа.
"У нас, конечно, нет таблички с надписью: "Именно здесь родился Иисус". Но есть предание, которое дошло до времен императора Константина. И оно говорит в пользу Вифлеема Иудейского", — отмечает немецкий археолог Луиза Гольдаммер.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПразднование католического Рождества в Москве
Празднование католического Рождества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Празднование католического Рождества в Москве
Иными словами, ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версии о месте рождения Иисуса. Чего не скажешь о богословах.
Согласно вероучению, пришествие в мир Спасителя предсказали еще ветхозаветные пророки. В их книгах указаны и признаки, по которым народ его узнает. Один из них такой: Мессия будет потомком царя Давида и родится в его городе. А это как раз Вифлеем Иудейский.
Получается, Дева Мария отправилась туда из Назарета исполнить предначертанное. А последующие поколения христиан бережно хранили и передавали память о судьбоносном событии. Их сведения были подробны и убедительны. Настолько, что спустя триста лет царица Елена смогла безошибочно найти точное место и построить там храм.
Туристы рассматривают части свитков Мертвого моря - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Последствия для мира серьезные". Тысячелетняя тайна наконец раскрыта
21 декабря 2025, 08:00
 
Религия
 
 
