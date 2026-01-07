"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Рождество Христово. Считается, что важнейшее для христиан всего мира событие произошло в Вифлееме. Однако исследователи в последнее время все чаще подвергают сомнению общепринятую точку зрения. И на то есть весомые основания.

Почему именно здесь?

К концу декабря арабский город Вифлеем не отличить от любого европейского: всюду разноцветные гирлянды, иллюминация; на центральной площади — елка. Традиционно ее устанавливают напротив базилики Рождества. Уже много веков рядом с этим храмом проходит важнейшее праздничное богослужение.

Возвели базилику в первой трети IV века. С тех пор практически не перестраивали и, что самое удивительное, не разрушали. Ни персы, ни монголы, ни турки не посягнули на одну из величайших христианских святынь.

А построили церковь по указу царицы Елены — матери римского императора Константина Великого. Только вот непонятно, почему именно здесь. Ведь предание умалчивает о том, кто указал точное расположение пещеры, где родился Иисус. В то же время история поисков места распятия и воскресения Христа хорошо известна.

Именно это и заставило некоторых исследователей усомниться в версии о Вифлееме. Еще в XIX столетии ученые выдвинули иную гипотезу о месте рождения Спасителя. Как ни странно, ее косвенно подтверждает само Священное Писание.

Об этом — ни слова

Из четырех Евангелий только одно — от Луки — подробно повествует о рождении Иисуса. В частности, там четко указано место и время: "В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею".

Речь идет о консуле Публии Квиринии, правившем Палестиной в начале I века. В шестом году он стал первым главой области, только-только примкнувшей к Риму. В таких случаях перво-наперво проводили перепись — для удобства сбора налогов.

"Когда император Август хотел узнать, как велико было число жителей в Римской империи, он приказал произвести личную перепись. Число всех подчиненных Римской империи доходило до 4 101 017 лиц", — свидетельствуют античные хроники.

Римские переписчики считали количество дворов и проживающих в них — так делают и в наши дни. Только вот в Евангелии от Луки указана другая схема: каждый житель должен был прибыть в свой родной город. Так Мария с Иосифом покинули Назарет и прошли почти 200 километров на юг — в Вифлеем.

Некоторые историки считают, что подобное привело бы к настоящему коллапсу на дорогах. Потому и сомневаются насчет места рождения Христа.

Кроме того, Вифлеем ни разу не упоминается в древнейшем Евангелии — от Марка, написанном в середине I века. В нем — лишь намек, что Иисус родом из Назарета. А в посланиях апостола Павла, записанных, как полагают специалисты, до первых Благовествований, вообще ни слова о малой родине Спасителя.

Спутал все карты

Вскользь упоминает о ней апостол Матфей в своем Евангелии, которое, как полагают библеисты, написано в период между Марком и Лукой. О городе в контексте Рождества сообщают и апокрифы — раннехристианские тексты, которые Церковь не включила в канон.

Около десяти лет назад научное сообщенство буквально всколыхнули слова израильского археолога Авирама Ошри о том, что точное место рождения Иисуса найдено. "Это Вифлеем, но другой", — заявил ученый.

Один город с таким названием расположен в исторической области Иудея — именно там, согласно общепринятой версии, появился на свет Христос. Другой же находится в Галилее.

© Raleb Abu Diab, IAA Раскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля © Raleb Abu Diab, IAA Раскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля

"Вифлеем Галилейский был очень известен в I веке. Он был совсем рядом с Назаретом", — пишет исследователь.

Именно там археолог обнаружил фундамент византийской церкви. Ее пол был украшен искусной дорогой мозаикой — явный признак особой значимости.

"Как мы знаем из преданий, беременная Мария отправилась с Иосифом на осле, — аргументирует свою точку зрения Ошри. — Дорога из Назарета до Вифлеема Галилейского занимает несколько часов. А до Иудейского — трое суток. К тому же путь был опасным".

Подробно и убедительно

Научное сообщество восприняло новую теорию не без скепсиса. В ответ автор сенсации обвинил коллег "в заговоре": они якобы не хотят, чтобы иссякла золотая жила — многовековая традиция паломничества в Вифлеем Иудейский. На самом же деле доводы критиков вполне научны.

Во-первых, найденную археологом в Галилее церковь построили не раньше середины V века. Довольно поздно по меркам региона и тем более — поселения, претендующего на особый статус в христианском мире.

Во-вторых, считают они, царица Елена не просто так выбрала место для строительства базилики Рождества. По-видимому, она прислушалась к рассказам христиан из Палестины — из поколения в поколение они передавали сведения о важнейших точках земной жизни Христа.

"У нас, конечно, нет таблички с надписью: "Именно здесь родился Иисус". Но есть предание, которое дошло до времен императора Константина. И оно говорит в пользу Вифлеема Иудейского", — отмечает немецкий археолог Луиза Гольдаммер.

Иными словами, ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версии о месте рождения Иисуса. Чего не скажешь о богословах.

Согласно вероучению, пришествие в мир Спасителя предсказали еще ветхозаветные пророки. В их книгах указаны и признаки, по которым народ его узнает. Один из них такой: Мессия будет потомком царя Давида и родится в его городе. А это как раз Вифлеем Иудейский.