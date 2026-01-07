Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих - РИА Новости, 07.01.2026
00:33 07.01.2026 (обновлено: 05:05 07.01.2026)
В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих
В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих - РИА Новости, 07.01.2026
В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих
Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, которые протестовали против... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
израиль
иерусалим
йоав галант
израиль
иерусалим
2026
в мире, израиль, иерусалим, йоав галант
В мире, Израиль, Иерусалим, Йоав Галант
В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих

В Иерусалиме автобус насмерть сбил ортодокса на акции против призыва в армию

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, которые протестовали против законопроекта о призыве в армию, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
Это уже второй случай гибели молодого человека из ультраортодоксальной среды на митингах против призыва в армию за последние месяцы в Израиле.
"В районе Иерусалима на горячую линию поступило сообщение о четырех пешеходах, пострадавших под колесами автобуса на улице Шамгар. После спасательных работ медики MDA констатировали смерть молодого человека в возрасте около 18 лет с тяжелыми множественными травмами и оказали медицинскую помощь, и направили в больницу трех пострадавших с незначительными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.
Еврейские паломники хасиды у синагоги - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ
5 августа 2024, 19:39
Трагедия попала в объективы очевидцев. На кадрах видно, как автобус продолжает движение с держащимся за днище активистом.
Полиция Израиля сообщила, что протестующие в ходе демонстрации нарушали общественный порядок, представляли угрозу для сил правопорядка и блокировали движение транспорта.
"Первоначальное расследование в отношении водителя показало, что он подвергся нападению со стороны участников беспорядков, после чего и произошел этот трагический инцидент. Водитель автобуса был арестован полицией и доставлен на допрос для выяснения обстоятельств инцидента", - сообщили в пресс-службе полиции.
Спецслужбы на месте теракта в Иерусалиме. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Около 15 человек пострадали при стрельбе в Иерусалиме
8 сентября 2025, 11:17
По данным портала Ynet, порядка 10 тысяч ультраортодоксов принимали участие в акции протеста на фоне того, что поддерживаемый правительством законопроект о предоставлении широких послаблений при призыве в армию ультраортодоксов застопорился в парламентском комитете по иностранным делам и обороне.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
Проблема призыва еврейской религиозной молодежи в армию стала особенно актуальной на фоне продолжавшейся два года войны в секторе Газа и активных боевых действий Израиля на других фронтах, которые происходили в течение этого времени. В июле 2024 года бывший в то время министром обороны Израиля Йоав Галант выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На митинге ультраортодоксов в Иерусалиме погиб подросток
30 октября 2025, 21:27
 
В миреИзраильИерусалимЙоав Галант
 
 
