В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных протестующих

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, которые протестовали против законопроекта о призыве в армию, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

Это уже второй случай гибели молодого человека из ультраортодоксальной среды на митингах против призыва в армию за последние месяцы в Израиле

"В районе Иерусалима на горячую линию поступило сообщение о четырех пешеходах, пострадавших под колесами автобуса на улице Шамгар. После спасательных работ медики MDA констатировали смерть молодого человека в возрасте около 18 лет с тяжелыми множественными травмами и оказали медицинскую помощь, и направили в больницу трех пострадавших с незначительными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы MDA.

Трагедия попала в объективы очевидцев. На кадрах видно, как автобус продолжает движение с держащимся за днище активистом.

Полиция Израиля сообщила, что протестующие в ходе демонстрации нарушали общественный порядок, представляли угрозу для сил правопорядка и блокировали движение транспорта.

"Первоначальное расследование в отношении водителя показало, что он подвергся нападению со стороны участников беспорядков, после чего и произошел этот трагический инцидент. Водитель автобуса был арестован полицией и доставлен на допрос для выяснения обстоятельств инцидента", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным портала Ynet, порядка 10 тысяч ультраортодоксов принимали участие в акции протеста на фоне того, что поддерживаемый правительством законопроект о предоставлении широких послаблений при призыве в армию ультраортодоксов застопорился в парламентском комитете по иностранным делам и обороне.

Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.