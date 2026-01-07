https://ria.ru/20260107/idnes-2066747432.html
Со здания правительства Чехии сняли украинский флаг
Со здания правительства Чехии в центре Праги снят флаг Украины, висевший здесь с 24 февраля 2022 года, сообщил в среду портал Idnes. РИА Новости, 07.01.2026
