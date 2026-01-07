Рейтинг@Mail.ru
Со здания правительства Чехии сняли украинский флаг - РИА Новости, 07.01.2026
14:37 07.01.2026 (обновлено: 14:42 07.01.2026)
Со здания правительства Чехии сняли украинский флаг
Со здания правительства Чехии в центре Праги снят флаг Украины, висевший здесь с 24 февраля 2022 года, сообщил в среду портал Idnes.
в мире, украина, чехия, прага, томио окамура
В мире, Украина, Чехия, Прага, Томио Окамура
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Со здания правительства Чехии в центре Праги снят флаг Украины, висевший здесь с 24 февраля 2022 года, сообщил в среду портал Idnes.
"После того, как к власти в Чехии после выборов в парламент в октябре прошлого года пришла коалиция в составе трех политических движений - ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", продолжается снятие украинских флагов со зданий государственных учреждений и ведомств. Украинский флаг больше не висит у входа в здание правительства, вместо него теперь висит флаг Европейского союза", - говорится в сообщении.
При этом портал напоминает, что первым распорядился снять флаг Украины со здания палаты депутатов парламента республики ее спикер Томио Окамура, причем он сделал это на второй день после своего избрания на пост спикера.
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США
4 января, 17:21
 
