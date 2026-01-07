СМИ: ХАМАС обсудит в Каире переход ко второму этапу мирного плана по Газе

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС обсудит на следующей неделе в ходе переговоров в столице Египта переход ко второму этапу мирного плана по Газе, в том числе формирование комитета по управлению сектором Газа, сообщил палестинский источник межарабскому изданию Asharq Al-Awsat.
Во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что Доха обсуждает с другими посредниками между сторонами конфликта в Газе переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня, который предусматривает размещение международного контингента и формирование там новых органов власти. Кроме того, по его словам, Катар ведет переговоры с посредниками о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта "Рафах" между сектором Газа и Египтом и доставке гуманитарной помощи.
По его данным, делегацию возглавит глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
