Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/gripp-2066765062.html
Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ
Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ - РИА Новости, 07.01.2026
Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ
Отсутствие насморка в первые два дня болезни - это характерный признак гриппа, отличающий его от ОРВИ, рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:34:00+03:00
2026-01-07T16:34:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee50f471080be118eb9ab28128d702a2.jpg
https://ria.ru/20260106/orvi-2066580832.html
https://ria.ru/20260107/zabolevanie-2066686124.html
https://ria.ru/20260105/gripp-2066416849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30a8b271a14b3f0fd56b5090e58b769b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Общество
Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ

Бабаченко: отсутствие насморка первые 2 дня болезни отличает грипп от ОРВИ

© iStock.com / Nenad CavoskiМужчина с кружкой чая
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© iStock.com / Nenad Cavoski
Мужчина с кружкой чая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отсутствие насморка в первые два дня болезни - это характерный признак гриппа, отличающий его от ОРВИ, рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко.
Профессор отметила, что у детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, поскольку их иммунная система ещё не так "натренирована".
Девушка в защитной маске на улице - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
6 января, 10:24
"Для гриппа характерна высокая температура (тела - ред.) - до 39-40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет – это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа даёт о себе знать обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры", - пояснила Бабаченко.
По словам эксперта, сухость и першение в горле может появиться при гриппе сразу и затем перерасти в кашель и боль в горле. Ещё одна неприятная черта гриппа – это выраженная интоксикация организма, которая проявляется у больного в виде слабости, сонливости, потери аппетита, тошноты, рвоты.
"Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней. Потом самочувствие начинает постепенно улучшаться", - добавила Бабаченко.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа
Вчера, 02:27
Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиться очень серьёзные осложнения. Поэтому врач призвала не заниматься самолечением, если у ребёнка появились симптомы заболевания - нужно вызвать врача, который назначит терапию.
Помимо лекарств, заболевшему гриппом показаны отдых и обильное питье, рассказала эксперт. Можно поить ребёнка чаем, водой, компотом, но не стоит злоупотреблять магазинными соками.
"Я рекомендую домашний компот из сухофруктов – изюма, кураги, там много минералов. И не "перекутывайте" заболевшего – от этого ещё выше будет подниматься температура", - добавила специалист.
Если состояние ребенка ухудшается, например, ему тяжело дышать, появилась спутанность сознания, вялость, температура не снижается после приёма жаропонижающих или что-то ещё в его поведении вызывает тревогу, врач рекомендовала обратиться за медпомощью.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа
5 января, 01:58
 
Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала