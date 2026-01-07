Врач назвала характерный признак гриппа, который отличает его от ОРВИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отсутствие насморка в первые два дня болезни - это характерный признак гриппа, отличающий его от ОРВИ, рассказала профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко.

Профессор отметила, что у детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, поскольку их иммунная система ещё не так "натренирована".

"Для гриппа характерна высокая температура (тела - ред.) - до 39-40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет – это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа даёт о себе знать обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры", - пояснила Бабаченко.

По словам эксперта, сухость и першение в горле может появиться при гриппе сразу и затем перерасти в кашель и боль в горле. Ещё одна неприятная черта гриппа – это выраженная интоксикация организма, которая проявляется у больного в виде слабости, сонливости, потери аппетита, тошноты, рвоты.

"Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней. Потом самочувствие начинает постепенно улучшаться", - добавила Бабаченко.

Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиться очень серьёзные осложнения. Поэтому врач призвала не заниматься самолечением, если у ребёнка появились симптомы заболевания - нужно вызвать врача, который назначит терапию.

Помимо лекарств, заболевшему гриппом показаны отдых и обильное питье, рассказала эксперт. Можно поить ребёнка чаем, водой, компотом, но не стоит злоупотреблять магазинными соками.

"Я рекомендую домашний компот из сухофруктов – изюма, кураги, там много минералов. И не "перекутывайте" заболевшего – от этого ещё выше будет подниматься температура", - добавила специалист.