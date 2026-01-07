Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу - РИА Новости, 07.01.2026
23:36 07.01.2026
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу - РИА Новости, 07.01.2026
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в преддверии встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявила, что остров и США нужны друг другу. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:36:00+03:00
2026-01-07T23:36:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
ларс лёкке расмуссен
марко рубио
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, Дональд Трамп
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу

Глава МИД Гренландии в преддверии встречи с Рубио: остров и США нужны друг другу

© REUTERS / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в преддверии встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявила, что остров и США нужны друг другу.
В среду Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"
Вчера, 23:33
"Я рада и испытываю облегчение от того, что мы теперь можем встречаться и разговаривать друг с другом. Я больше всего надеюсь, что встреча приведет к нормализации наших отношений... Когда речь идет о безопасности в Арктике, Гренландии нужны Соединенные Штаты, а Соединенным Штатам нужна Гренландия... Эти отношения необходимо восстановить, чтобы мы могли и дальше строить отношения на взаимном доверии и уважении... Гренландия по-прежнему желает развивать прямое сотрудничество между Гренландией и США", - сказала Моцфельдт в интервью гренландской газете Sermitsiaq.
По словам министра, Гренландия намерена узнать, почему Вашингтону потребовалось делать такие агрессивные заявления.
"Вероятно, предстоящая встреча не станет последней, поскольку мы хотим диалога с США, продолжения нашего сотрудничества и нормализации ситуации", - добавила Моцфельдт.
По данным издания, встречу с Рубио проведут министр иностранных дел Гренландии и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Опрос показал отношение американцев к присоединению Гренландии к США
Вчера, 21:55
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белом доме рассказали, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 20:22
 
В миреГренландияСШАДанияЛарс Лёкке РасмуссенМарко РубиоДональд Трамп
 
 
