Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в преддверии встречи с американским госсекретарем Марко Рубио заявила, что остров и США нужны друг другу.

В среду Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии . Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

"Я рада и испытываю облегчение от того, что мы теперь можем встречаться и разговаривать друг с другом. Я больше всего надеюсь, что встреча приведет к нормализации наших отношений... Когда речь идет о безопасности в Арктике , Гренландии нужны Соединенные Штаты, а Соединенным Штатам нужна Гренландия... Эти отношения необходимо восстановить, чтобы мы могли и дальше строить отношения на взаимном доверии и уважении... Гренландия по-прежнему желает развивать прямое сотрудничество между Гренландией и США", - сказала Моцфельдт в интервью гренландской газете Sermitsiaq.

По словам министра, Гренландия намерена узнать, почему Вашингтону потребовалось делать такие агрессивные заявления.

"Вероятно, предстоящая встреча не станет последней, поскольку мы хотим диалога с США, продолжения нашего сотрудничества и нормализации ситуации", - добавила Моцфельдт.

По данным издания, встречу с Рубио проведут министр иностранных дел Гренландии и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.