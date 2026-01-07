Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
20:13 07.01.2026 (обновлено: 20:48 07.01.2026)
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме

Левитт: Трамп обсуждает план покупки Гренландии с командой по нацбезопасности

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности", — сказала она на брифинге.
Левитт добавила, что остров нужен Вашингтону для большего контроля над Арктикой, а также для сдерживания России и Китая в этом регионе.
Накануне агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что американцы не планируют туда вторгаться.

Притязания США

В воскресенье Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

