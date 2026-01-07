Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности", — сказала она на брифинге.
Левитт добавила, что остров нужен Вашингтону для большего контроля над Арктикой, а также для сдерживания России и Китая в этом регионе.
Накануне агентство Reuters писало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что американцы не планируют туда вторгаться.
Притязания США
В воскресенье Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.