Внимание США к Гренландии сделает их врагом ЕС, заявили во Франции - РИА Новости, 07.01.2026
15:40 07.01.2026 (обновлено: 15:41 07.01.2026)
Внимание США к Гренландии сделает их врагом ЕС, заявили во Франции
в мире
гренландия
дания
сша
доминик де вильпен
дональд трамп
нато
жан-ноэль барро
в мире, гренландия, дания, сша, доминик де вильпен, дональд трамп, нато, жан-ноэль барро
В мире, Гренландия, Дания, США, Доминик де Вильпен, Дональд Трамп, НАТО, Жан-Ноэль Барро
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЭкс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен
Экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Вашингтон превратится во врага Европы, если президент США Дональд Трамп продолжит свой курс на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам, заявил в интервью агентству Блумберг бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, занимавший этот пост с 2005 по 2007 годы.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению в Гренландию.
"Европа ни в коем случае не должна допустить ущерба своему суверенитету… Если Дональд Трамп продолжит (свой курс на присоединение Гренландии - ред.), статус США изменится с противника или соперника (Европы - ред.) на врага", - сказал де Вильпен.
Любые агрессивные действия со стороны США станут в этой ситуации беспрецедентными, так как будут фактически означать нападение Вашингтона на своего союзника по НАТО, уверен экс-премьер. По его словам, любую агрессию Соединенных Штатов на Гренландию воспримут как пересечение красной линии Европы.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
