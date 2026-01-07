Рубио заявил, что США хотят выкупить Гренландию у Дании, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе закрытого брифинга с высокопоставленными чиновниками заявил, что Вашингтон не планирует вторжения в Гренландию, а его цель состоит в выкупе острова у Дании, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают надвигающегося вторжения и что цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании", - пишет издание.
Отмечается, что Рубио добавил, что Белый дом своими заявлениями пытается оказать давление на Данию и заставить ее начать переговоры.
Комментарии Рубио прозвучали во время закрытого брифинга, проведенного высокопоставленными чиновниками Белого дома, включая министра обороны Пита Хегсета, для руководства Конгресса.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.