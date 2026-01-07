Рейтинг@Mail.ru
Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/gladkov-2066807874.html
Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком
Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком - РИА Новости, 07.01.2026
Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что распространяемая в соцсетях информация о якобы загрязнении воздуха из-за пожара на нефтебазе в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:17:00+03:00
2026-01-07T23:17:00+03:00
происшествия
старый оскол
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg
https://ria.ru/20250925/gladkov-2044440169.html
старый оскол
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:450:2000:1950_1920x0_80_0_0_7e64a77c42f0e6542177f4f2f581fccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, старый оскол, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Происшествия, Старый Оскол, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком

Гладков опроверг слухи о загрязнении воздуха в Старом Осколе после атаки ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что распространяемая в соцсетях информация о якобы загрязнении воздуха из-за пожара на нефтебазе в Старом Осколе является фейком и призвал жителей доверять только официальным источникам.
"Враг в соцсетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха из-за атаки на нефтебазу в Старом Осколе. Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет. Прошу вас доверять только проверенным источникам информации", - написал Гладков в Telegram-канале.
К посту губернатор прикрепил скриншот из мессенджера, выданный за публикацию под видом канала "МЧС Белгородской области". В фейковом сообщении упоминается, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ (оксид углерода, диоксид серы и др.) в районе города Старый Оскол из-за пожара на нефтебазе.
Во вторник глава региона сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Старооскольском округе, в результате детонации на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Позже, как уточнил Гладков, пожар был полностью ликвидирован. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС привлекались пожарные поезда.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Гладков прокомментировал слухи о переносе правительства в Старый Оскол
25 сентября 2025, 22:01
 
ПроисшествияСтарый ОсколБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала