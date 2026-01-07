Гладков назвал сообщения о загрязнении воздуха в Старом Осколе фейком

БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что распространяемая в соцсетях информация о якобы загрязнении воздуха из-за пожара на нефтебазе в Старом Осколе является фейком и призвал жителей доверять только официальным источникам.
"Враг в соцсетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха из-за атаки на нефтебазу в Старом Осколе. Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет. Прошу вас доверять только проверенным источникам информации", - написал Гладков в Telegram-канале.
К посту губернатор прикрепил скриншот из мессенджера, выданный за публикацию под видом канала "МЧС Белгородской области". В фейковом сообщении упоминается, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ (оксид углерода, диоксид серы и др.) в районе города Старый Оскол из-за пожара на нефтебазе.
Во вторник глава региона сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Старооскольском округе, в результате детонации на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Позже, как уточнил Гладков, пожар был полностью ликвидирован. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС привлекались пожарные поезда.
