19:52 07.01.2026 (обновлено: 20:08 07.01.2026)
На Западе раскрыли, какой "удар" получила Германия от России
После разрыва отношений с Россией энергетика Германии стала ненадежной и уязвимой, пишет The Telegraph. РИА Новости, 07.01.2026
россия, германия, в мире, москва
Россия, Германия, В мире, Москва
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. После разрыва отношений с Россией энергетика Германии стала ненадежной и уязвимой, пишет The Telegraph.
"Немецкая энергетика не только подорожала, но и стала ненадежной и к тому же уязвимой для диверсий. Чтобы окончательно устранить все последствия многолетней зависимости от России, потребуется немало времени и гораздо больше политической воли, чем есть у Берлина", — говорится в материале.
Уточняется, что сейчас Германия страдает от атак на ключевую инфраструктуру, непривлекательна для инвестиций и там наблюдается политическая нестабильность. При этом ключевую роль продолжают играть отношения с Москвой.
"Похмелье от размолвки с Россией усугубляет дороговизна и нестабильность спешно налаженного энергоснабжения. Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70% потребляемой энергии. Берлин попросту не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены. Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире", — резюмируется в статье.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
Россия Германия В мире Москва
 
 
