США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.01.2026
17:45 07.01.2026
США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ
США в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле не предоставили убедительных аргументов в пользу того, что их действия в республике соответствовали... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
венесуэла
германия
николас мадуро
силия флорес
розмари дикарло
оон
2026
в мире, сша, венесуэла, германия, николас мадуро, силия флорес, розмари дикарло, оон, удары сша по венесуэле
США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ

Корнелиус: США не смогли убедительно доказать, что действовали по закону

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. США в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле не предоставили убедительных аргументов в пользу того, что их действия в республике соответствовали нормам международного права, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
В понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности зачитала официальное заявление генсека организации Антониу Гутерреша. По оценке главы ООН, Соединённые Штаты не соблюдали нормы международного права в ходе своей военной операции в Венесуэле 3 января.
"США в любом случае там (в Совбезе ООН - ред.) не смогли убедительно доказать, что осуществляли свои действия согласно международному праву", - заявил Корнелиус на брифинге журналистам.
Официальный представитель кабмина Германии воздержался от дальнейшей оценки действий США, указав, что ситуация сложная, и на ее прояснение потребуется время.
Официальный представитель правительства ФРГ Себастиан Хилле ранее несколько раз подряд не смог ответить на вопрос, было ли нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро нарушением международного права, сославшись на сложность оценки. Он утверждал, что кабмину Германии потребуется время, чтобы дать правовую оценку произошедшего. Тем не менее, он указал, что критерием оценки остаётся международное право.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
