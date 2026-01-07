США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. США в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле не предоставили убедительных аргументов в пользу того, что их действия в республике соответствовали нормам международного права, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.