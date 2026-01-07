Генконсульство Армении в Алеппо заявило, что продолжает работу

ЕРЕВАН, 7 янв - РИА Новости. Генеральное консульство Армении в сирийском Алеппо заявило, что продолжает работать в условиях боевых столкновений в городе.

Ранее сирийское агентство передавало, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон, наблюдается большой поток беженцев.