Генконсульство Армении в Алеппо заявило, что продолжает работу

ЕРЕВАН, 7 янв - РИА Новости. Генеральное консульство Армении в сирийском Алеппо заявило, что продолжает работать в условиях боевых столкновений в городе.
"Сообщаем, что генеральное консульство Республики Армения в Алеппо продолжает свою деятельность, предоставляя услуги гражданам Республики Армения и иностранным гражданам", - говорится в заявлении дипмиссии. Там же указаны телефонные номера для обращений по вопросам консульских услуг.
Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и сил, контролируемых Дамаском, в Алеппо стали четыре человека, 26 получили ранения, согласно отчетам сирийского государственного агентства SANA и пресс-службы СДС.
Ранее сирийское агентство передавало, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон, наблюдается большой поток беженцев.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Курдская сторона сообщила, что в этом вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.