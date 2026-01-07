Рейтинг@Mail.ru
16:37 07.01.2026 (обновлено: 16:41 07.01.2026)
Депутат Госдумы назвал декларацию о войсках на Украине ересью
в мире, украина, россия, госдума рф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал опасной ересью декларацию так называемой "коалиции желающих" о размещении иностранных войск на Украине.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"На фоне ущербной исторической ненависти к России они несут опасную ересь, абсолютно не отвечающую реалиям и тенденциям, происходящих в мире", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, разрекламированная западная демократия не прошла экзамен и окончательно подорвала к себе доверие, показав свой агрессивный оскал.
"Их агрессивные решения Россия воспримет как очередную вероломную интервенцию и вмешательство в ее внутренние дела", - сказал депутат.
В миреУкраинаРоссияГосдума РФМирный план США по Украине
 
 
