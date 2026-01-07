Мальтийский орден доставляет помощь в Газу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Мальтийский орден доставляет тысячи предметов первой необходимости гражданскому населению сектора Газа, несмотря на пограничный контроль Израиля и продолжающиеся столкновения, рассказал РИА Новости первый советник представительства Мальтийского ордена в Египте Марк Иннаро.
"Что касается Газы, то мы доставили туда несколько тысяч продовольственных и гигиенических наборов и медикаментов, но особенно много палаток и одеял. Однако это было очень и очень сложно из-за того, что израильские власти полностью закрыли границу, а также из-за продолжающихся боев в Газе в районе КПП "Рафах", - сказал Иннаро.
Он добавил, что помощь ордена не ограничивается поставками, так как он также управляет важным медпунктом в самом анклаве.
"В единственной католической церкви в секторе Газа у нас есть небольшой медпункт, где можно приобрести лекарства и фармацевтические препараты. И до сих пор мы оказывали помощь, раздавали лекарства и все необходимое, а также предоставляли кров сотням, я бы сказал, даже тысячам жителей Газы", - объяснил советник.
Мальтийский орден признан международным правом в качестве суверенного образования и имеет штаб-квартиру в Риме. Он реализует тысячи гуманитарных проектов в 120 странах, сосредоточившись на здравоохранении, помощи при стихийных бедствиях и поддержке беженцев.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
