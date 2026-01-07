Мальтийский орден доставляет помощь в Газу

Он добавил, что помощь ордена не ограничивается поставками, так как он также управляет важным медпунктом в самом анклаве.

"В единственной католической церкви в секторе Газа у нас есть небольшой медпункт, где можно приобрести лекарства и фармацевтические препараты. И до сих пор мы оказывали помощь, раздавали лекарства и все необходимое, а также предоставляли кров сотням, я бы сказал, даже тысячам жителей Газы", - объяснил советник.