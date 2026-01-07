Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/gaz-2066743389.html
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 07.01.2026
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли
Многие проблемы в нефтегазовой отрасли России от того, что в ее рамках нет единой научно-технической политики, единой инвестиционной политики, единой кадровой... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:59:00+03:00
2026-01-07T13:59:00+03:00
экономика
россия
генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967307607_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_12098fc3a4420111ae3a33d2231a1f11.jpg
https://ria.ru/20260106/shmal-2066618652.html
https://ria.ru/20260103/ekspert-2066180667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967307607_171:0:2898:2045_1920x0_80_0_0_8667887275080ce8b973483624069164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)
Экономика, Россия, Генадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России)
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли

Шмаль: в российской нефтегазовой отрасли нет единой научно-технической политики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Многие проблемы в нефтегазовой отрасли России от того, что в ее рамках нет единой научно-технической политики, единой инвестиционной политики, единой кадровой политики, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Конечно, нам необходимо заниматься развитием внутреннего потребления. Создавать собственное оборудование, испытательные полигоны, возводить крупные нефтеперерабатывающие предприятия, заниматься бурением новых скважин - при СССР мы бурили более 7 миллионов новых разведочных скважин в год! Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира", - сказал он.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт объяснил, почему не надо беспокоиться при падении цен на нефть
6 января, 14:49
По его словам, "есть министерство энергетики, есть разные структуры, нефтяные и газовые компании, наконец, но единой отрасли нет".
"Каждый тянет одеяло в свою сторону, думая только о себе. Напомню, что подобное деление, проведенное Никитой Хрущевым, отбросило нашу промышленность на десятилетие назад. Сегодня мы не вправе наступить на те же грабли, совершить ту ошибку",- заметил Шмаль.
"Что делать? Добиваться того, чтобы в рамках отрасли существовала единая научно-техническая политика, единая инвестиционная политика, единая кадровая политика. Работы тут непочатый край. Ведь запасов нефти у России, как минимум, лет на шестьдесят, газа – лет на сто", - заключил он.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Эксперт предрек скачок цен на нефть из-за конфликта в Венесуэле
3 января, 12:48
 
ЭкономикаРоссияГенадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала