"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Ноттингем Форест" обыграл "Вест Хэм" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Николас Домингес (55-я минута) и Морган Гиббс-Уайт (89). На 13-й минуте автоголом отметился защитник "Ноттингема" Мурилло.
06 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
13’ • Мурильо (А)
55’ • Николас Домингес
89’ • Морган Гиббс-Уайт (П)
"Ноттингем Форест" прервал серию из четырех поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) и занимает 17-е место в таблице, набрав 21 очко. "Вест Хэм" (14 очков) идет строчкой ниже, клуб не может победить десять матчей подряд.
В следующем туре "Ноттингем Форест" 17 января примет лондонский "Арсенал", а "Вест Хэм" в тот же день в гостях встретится со столичным "Тоттенхэмом".