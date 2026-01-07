Рейтинг@Mail.ru
"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ
Футбол
 
01:50 07.01.2026 (обновлено: 02:50 07.01.2026)
"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ
"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ
"Ноттингем Форест" обыграл "Вест Хэм" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
футбол
спорт
николас домингес
ноттингем форест
морган гиббс-уайт
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
спорт, николас домингес, ноттингем форест, морган гиббс-уайт, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Николас Домингес, Ноттингем Форест, Морган Гиббс-Уайт, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Вест Хэм" продлил серию без побед в АПЛ

"Вест Хэм" продлил серию без побед в чемпионате Англии

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Ноттингем Форест" обыграл "Вест Хэм" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Николас Домингес (55-я минута) и Морган Гиббс-Уайт (89). На 13-й минуте автоголом отметился защитник "Ноттингема" Мурилло.
Английская премьер-лига (АПЛ)
06 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вест Хэм
1 : 2
Ноттингем Форрест
13‎’‎ • Мурильо (А)
55‎’‎ • Николас Домингес
(Эллиот Андерсон)
89‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт (П)
"Ноттингем Форест" прервал серию из четырех поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ) и занимает 17-е место в таблице, набрав 21 очко. "Вест Хэм" (14 очков) идет строчкой ниже, клуб не может победить десять матчей подряд.
В следующем туре "Ноттингем Форест" 17 января примет лондонский "Арсенал", а "Вест Хэм" в тот же день в гостях встретится со столичным "Тоттенхэмом".
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
3 января, 20:31
 
Футбол
 
