FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"

"Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании " Лукойл ", находящейся под санкциями. <...> Если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке "Лукойла", составляют 22 миллиарда долларов", — пишет газета со ссылкой на источники.

"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием .