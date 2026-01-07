FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для покупки активов "Лукойла", сообщила Financial Times.
"Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями. <...> Если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке "Лукойла", составляют 22 миллиарда долларов", — пишет газета со ссылкой на источники.
По данным FT, покупка может включать весь портфель зарубежных активов "Лукойла", в том числе более двух тысяч АЭС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Минфин США 22 октября ввел санкции против компании и ее "дочек" , в которых она владеет долей более 50%. Затем Вашингтон продлил лицензию на операции с "Лукойлом" и его дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января.
"Лукойл" в конце октября заявил о намерении продать зарубежные активы и начал рассматривать предложения от возможных покупателей. Позднее компания согласовала условия сделки с сырьевым трейдером Gunvor. Вскоре последний отозвал предложение, так как не получил лицензию от Минфина США.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Среди них Chevron, ExxonMobil, Midad Energy, Национальная нефтяная компания Абу-Даби и крупный инвестиционный фонд Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
