Генсек ХДС оставил открытым вопрос о дислокации немецких военных на Украине

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХДС) Карстен Линнеманн сообщил об отсутствии конкретных договоренностей на предмет возможного размещения немецких военнослужащих в составе многонациональных сил на территории Украины после перемирия, но при этом не исключил иного варианта развития событий.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение так называемых гарантий безопасности для Украины , не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО

"Речь идет, в первую очередь, о размещении немецких военных на территории НАТО, он (канцлер ФРГ Мерц - ред.) это четко указал, …канцлер имел в виду именно соседние страны (с Украиной - ред.)", - заявил Линнеманн в интервью телеканалу NTV.

Политик указал, что решение о размещении немецких военных на территории соседних с Украиной стран НАТО станет возможным только после перемирия. "Это территория НАТО, и для меня совершенно естественно, что мы обеспечиваем там безопасность, если есть перемирие", - сказал он.

При этом отвечая на прямой вопрос интервьюера, готово ли правительство ФРГ дислоцировать немецких солдат непосредственно на Украине в случае перемирия, Линнеманн затруднился с оценкой. "Мы защищаем территорию НАТО…, но я считаю, что, конечно, нельзя ничего исключать", - заметил он.