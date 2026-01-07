https://ria.ru/20260107/frg-2066803851.html
Генсек ХДС оставил открытым вопрос о дислокации немецких военных на Украине
Генсек ХДС оставил открытым вопрос о дислокации немецких военных на Украине
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХДС) Карстен Линнеманн сообщил об отсутствии конкретных договоренностей на предмет возможного размещения немецких военнослужащих в составе многонациональных сил на территории Украины после перемирия, но при этом не исключил иного варианта развития событий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже
о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение так называемых гарантий безопасности для Украины
, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО
.
"Речь идет, в первую очередь, о размещении немецких военных на территории НАТО, он (канцлер ФРГ Мерц - ред.) это четко указал, …канцлер имел в виду именно соседние страны (с Украиной - ред.)", - заявил Линнеманн в интервью телеканалу NTV.
Политик указал, что решение о размещении немецких военных на территории соседних с Украиной стран НАТО станет возможным только после перемирия. "Это территория НАТО, и для меня совершенно естественно, что мы обеспечиваем там безопасность, если есть перемирие", - сказал он.
При этом отвечая на прямой вопрос интервьюера, готово ли правительство ФРГ дислоцировать немецких солдат непосредственно на Украине в случае перемирия, Линнеманн затруднился с оценкой. "Мы защищаем территорию НАТО…, но я считаю, что, конечно, нельзя ничего исключать", - заметил он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России
, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании
и других государствах Европы
, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.