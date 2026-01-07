В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта

"В 38 департаментах (из 96 - ред.), где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт", - говорится в материале.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что не менее пяти человек погибли во Франции в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник. Пробки на дорогах в Парижском регионе в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров.