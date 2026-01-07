Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/frantsija-2066736544.html
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта - РИА Новости, 07.01.2026
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта
Движение грузовых машин и школьного транспорта отменено в среду более чем на трети европейской территории Франции из-за снега и гололеда, сообщает телеканал... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:05:00+03:00
2026-01-07T13:05:00+03:00
в мире
франция
париж
орли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151418/26/1514182605_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_16585b871f33aba3568fba6b0506e495.jpg
https://ria.ru/20260105/bfmtv-2066448126.html
https://ria.ru/20260105/sneg-2066468360.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151418/26/1514182605_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c8e0a2069e5f48bf9f941b136584dd1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, орли
В мире, Франция, Париж, Орли
В некоторых районах Франции отменили движение школьного транспорта

В 38 департаментах Франции отменили движение школьного транспорта из-за снега

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПрохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже
Прохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Прохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Движение грузовых машин и школьного транспорта отменено в среду более чем на трети европейской территории Франции из-за снега и гололеда, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта.
"В 38 департаментах (из 96 - ред.), где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт", - говорится в материале.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране
5 января, 11:07
Такие меры введены в департаментах на севере и западе Франции, а также в её центральной части. В частности, ограничения затронули весь Парижский регион.
Накануне министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" придется в среду столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории. Помимо этого, будет отменена часть рейсов в другом аэропорту Парижа "Орли".
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что не менее пяти человек погибли во Франции в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник. Пробки на дорогах в Парижском регионе в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада
5 января, 14:16
 
В миреФранцияПарижОрли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала