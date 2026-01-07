Губернатор Флориды заявил, что рассматривает предъявление обвинений Мадуро

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Штат Флорида "очень серьезно рассматривает" возможность предъявления обвинений захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил губернатор Флориды Рон Десантис.
"Мы очень серьёзно рассматриваем это... именно через офис генерального прокурора можно возбудить дело, потенциально на уровне штата, против Николаса Мадуро", - сказал Десантис на пресс-конференции в Клируотере, отрывок выступления которого публикует филиал телеканала CBS в YouTube.
Politico также отмечает, что комментарии губернатора отражают заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им в ходе предвыборной кампании. По данным издания, если обвинения будут выдвинуты, это будет не первый случай, когда штат дополняет юридические действия федерального правительства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
