12:54 07.01.2026
Губернатор Флориды заявил, что рассматривает предъявление обвинений Мадуро
Штат Флорида "очень серьезно рассматривает" возможность предъявления обвинений захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
венесуэла
флорида
николас мадуро
рон десантис
дональд трамп
politico
в мире, сша, венесуэла, флорида, николас мадуро, рон десантис, дональд трамп, politico, youtube, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Флорида, Николас Мадуро, Рон Десантис, Дональд Трамп, Politico, YouTube, ООН, Удары США по Венесуэле
Губернатор Флориды заявил, что рассматривает предъявление обвинений Мадуро

Губернатор Флориды сообщил о рассмотрении предъявления обвинений Мадуро

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Штат Флорида "очень серьезно рассматривает" возможность предъявления обвинений захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил губернатор Флориды Рон Десантис.
"Мы очень серьёзно рассматриваем это... именно через офис генерального прокурора можно возбудить дело, потенциально на уровне штата, против Николаса Мадуро", - сказал Десантис на пресс-конференции в Клируотере, отрывок выступления которого публикует филиал телеканала CBS в YouTube.
Зарисовка из зала суда в Нью-Йорке, где лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес были предъявлены обвинения - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро
5 января, 23:32
Про его словам, которые приводит издание Politico, Мадуро был вовлечен в поставки наркотиков, особенно во Флориду. Он утверждает, что Мадуро также освобождал свои тюрьмы и отправлял заключенных в Америку через границу, в результате чего некоторые из этих людей оказывались во Флориде.
Politico также отмечает, что комментарии губернатора отражают заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им в ходе предвыборной кампании. По данным издания, если обвинения будут выдвинуты, это будет не первый случай, когда штат дополняет юридические действия федерального правительства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро назвал себя военнопленным, покидая зал суда
5 января, 22:40
 
В миреСШАВенесуэлаФлоридаНиколас МадуроРон ДесантисДональд ТрампPoliticoYouTubeООНУдары США по Венесуэле
 
 
