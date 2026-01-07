Словакия может поучаствовать в мониторинге по Украине, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Словакия может быть задействована в мониторинге соблюдения возможного соглашения о мире на Украине, как соседствующее с ней государство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Как премьер-министр могу себе представить участие Словакии , как соседа Украины , в мониторинге соглашения о мире или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь вообще о нем договорятся", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.

Он заявил, что отдает предпочтение двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, основой которого являются гражданские проекты в транспортной и энергетической отраслях.

Ранее в среду Фицо исключил отправку словацких военных на Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.