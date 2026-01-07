Рейтинг@Mail.ru
Словакия может поучаствовать в мониторинге по Украине, заявил Фицо
07.01.2026
Словакия может поучаствовать в мониторинге по Украине, заявил Фицо
Словакия может поучаствовать в мониторинге по Украине, заявил Фицо

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Словакия может быть задействована в мониторинге соблюдения возможного соглашения о мире на Украине, как соседствующее с ней государство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Как премьер-министр могу себе представить участие Словакии, как соседа Украины, в мониторинге соглашения о мире или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь вообще о нем договорятся", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.
Он заявил, что отдает предпочтение двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, основой которого являются гражданские проекты в транспортной и энергетической отраслях.
Ранее в среду Фицо исключил отправку словацких военных на Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
