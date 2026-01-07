Рейтинг@Mail.ru
Кредиты ЕС для Киева только продлевают мучения украинцев, заявил Фицо
07.01.2026
Кредиты ЕС для Киева только продлевают мучения украинцев, заявил Фицо
Кредиты Европейского союза на покрытие военных нужд Киева только продлевают мучения украинского народа, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, украина, киев, словакия, роберт фицо, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Словакия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Кредиты Европейского союза на покрытие военных нужд Киева только продлевают мучения украинского народа, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В декабре Фицо заявлял, что деньги Европейского союза не усилят позиции Украины, а выделение средств Киеву ведет лишь к продолжению гибели людей.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо
Вчера, 18:15
"Если "коалиция желающих" выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, но, как глава правительства, я обеспечил то, что Словакия в этом военном кредите участвовать не будет, точно так же решили Венгрия и Чехия. Любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине, что идет вразрез с мирной политикой действующего правительства", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Евросоюз готов дойти до края пропасти, заявил Фицо
4 января, 22:34
 
