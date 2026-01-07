Кредиты ЕС для Киева только продлевают мучения украинцев, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Кредиты Европейского союза на покрытие военных нужд Киева только продлевают мучения украинского народа, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если "коалиция желающих" выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, но, как глава правительства, я обеспечил то, что Словакия в этом военном кредите участвовать не будет, точно так же решили Венгрия и Чехия. Любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине, что идет вразрез с мирной политикой действующего правительства", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
