Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 07.01.2026
18:15 07.01.2026 (обновлено: 18:46 07.01.2026)
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. РИА Новости, 07.01.2026
Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо

Фицо: ни один словацкий солдат не отправится на Украину на его посту премьера

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
"Если вчера группа стран, но, например, без Италии, Чехии и других, захотела послать на территорию Украины своих военных, Словакия им в этом помешать не может. Однако снова и решительно повторяю, что во время работы моего правительства ни один словацкий солдат не отправится на Украину в составе многонациональных военных сил", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
